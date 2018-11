London (dpa) - Tennis-Superstar Roger Federer darf bei den ATP World Tour Finals wieder auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Der Schweizer gewann in London mit 6:2, 6:3 gegen Dominic Thiem aus Österreich und machte damit seine Auftaktpleite vom Sonntag wieder gut.

Nach dem glatten Zweisatzerfolg bekommt der 20-malige Grand-Slam-Gewinner und Finals-Rekordsieger am Donnerstag im letzten Gruppenspiel gegen Kevin Anderson noch eine Chance, das Weiterkommen perfekt zu machen.

Anders als am Sonntag zeigte sich Federer diesmal stabil und stark von der Grundlinie. Mit frühen Breaks setzte er sich in beiden Sätzen schnell von Thiem ab und ließ dem Österreicher dann keine Chance mehr. Federer, der das Jahresend-Turnier bereits sechs Mal für sich entscheiden konnte, ist auf der Jagd nach seinem 100. Turniersieg. «Das fühlt sich gut an. Ich bin sehr glücklich. Ich habe eine Reaktion gezeigt nach dem letzten Spiel», erklärte der 37-Jährige im Anschluss an seinen souveränen Sieg. «Ich liebe es, hier zu spielen», fügte der Routinier an.

Bei den Fans in der gut gefüllten O2-Arena ist «Fedex» der absolute Liebling. Schon früh im Match feuerten ihn die etwa 20.000 Zuschauer lautstark mit Rufen und Gesängen an. Der Schweizer zeigte sich nach seinem Sieg erleichtert, warf sein Stirnband ins Publikum und grinste. Mit einer Niederlage wäre sein Aus nach bereits zwei Gruppenspielen besiegelt gewesen.

Anderson hatte zuvor Kei Nishikori aus Japan deutlich mit 6:0, 6:1 bezwungen und damit seinen zweiten Sieg gefeiert. Der Österreicher Thiem hat nach der zweiten Niederlage nur noch geringe Chancen auf das Weiterkommen. Federer, Anderson und Nishikori sind mögliche Halbfinalgegner von Alexander Zverev, der mit einem Sieg in London gestartet ist. Der 21 Jahre alte Deutsche trifft am Mittwoch auf Primus Novak Djokovic.