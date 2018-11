■ Allgemeine Auskünfte erteilt die Italienische Zentrale für Tourismus, Barckhausstraße 10, 60325 Frankfurt, Telefon 069/237-434, www.enit.it

■ Pauschal reisen: TUI bietet eine einwöchige, individuelle Pauschalreise durch Sizilien im Mietwagen einschl. Flug nach Catania (ab 625 Euro Euro pro Person) an. Ähnliche Pakete haben auch die Veranstalter, FTI, Olimar oder Jahn Reisen im Angebot. Mehr unter www.holidaycheck.de

■ Anreise: Vom Hunsrück-Flughafen Hahn fliegt Ryanair nach Trapani und Comiso , von Karlsruhe nur nach Trapani (ab 70 Euro). Die großen sizilianischen Airports Palermo und Catania werden von Frankfurt aus von Lufthansa oder Alitalia entweder direkt oder mit Stopps in Rom oder Mailand angeflogen (ab 150 Euro). Vor Ort braucht man einen Mietwagen, den man bei billiger-mietwagen.de schon vorher bestellen kann.

■ Übernachten: Als Standorte bieten sich vor allem die Küstenstadt Trapani (mit den Prozessionen in Trapani und Erice) oder Enna (mit den Prozessionen in Enna, Caltanisetta oder Prizzi) an. Allein in Trapani stehen rund 300 Hotels und Ferienwohnungen in allen Preisklassen zur Auswahl. Zum Beispiel im modernen FH Crystal Hotel (Piazza Umberto, Telefon 0039/0923-200-00, Doppelzimmer ab 85 €). Vor den Toren Ennas liegt die Borgo Deodato Azienda Agrituristica (www.borgodeodato.it), eine landwirtschaftliche Genossenschaft, die Halbpension ab 60 Euro pro Person anbietet.

■ Essen und Trinken: Fürs Essen in Sizilien müssen Sie vor allem Zeit mitbringen. Bis auf das Frühstück werden alle Mahlzeiten genussvoll zelebriert, startet man mit Antipasti: Pilze, Käse, Wurst oder geschmortes Gemüse. Empfehlenswerte Restaurants sind das Restaurante Centrale in Enna (www.ristorantecentrale.net) mit landestypischer Küche (Menü: ab 15 Euro) oder das Miramonte in Erice, das gehobene Landhausküche (Menü ab 20 Euro) und einen einmaligen Blick über Siziliens Westküste bietet.