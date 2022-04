Waghäusel. (pol/rl) Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend bei Waghäusel.

Gegen 19.10 Uhr war eine 63-Jährige mit ihrem schwarzen Fiat Punto auf der Landesstraße L560 bei Waghäusel unterwegs. An der Abfahrt zur L555 geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte noch im letzten Moment ausweichen. Eine 32-jährige Audi-Fahrerin dahinter konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Punto nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall wurde die 63-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die 32-jährige Audi-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, lag nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine internistische Erkrankung bei der 63-Jährigen vor, die Ursache dafür gewesen sein, dass sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geriet. Hinweise auf mögliche andere Ursachen liegen nicht vor. Die 32-Jährige befindet sich offenbar nicht in Lebensgefahr.

Die L560 blieb bis etwa 22.40 Uhr teilweise komplett gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls oder der Fahrweise des Fiat Punto werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 0721/944840 zu melden.