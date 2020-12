B39 bei Mühlhausen. (pol/mün) Die Bundesstraße B39 musste am Donnerstagmorgen zwischen Mühlhausen und Angelbachtal gesperrt werden. Seit etwa 9.30 Uhr ist die Strecke wieder auf einer Seite befahrbar, teilt die Polizei mit. Die Vollsperrung ist aufgehoben. Der Verkehr aus Richtung Wiesloch wird in Richtung Angelbachtal an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Kreisstraße aus Tairnbach. Zwei Personen wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht.

Derzeit laufen noch die Unfallaufnahme und -rekonstruktion sowie die Bergung der Fahrzeuge.

Update: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 09.39 Uhr