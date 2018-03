Wiesloch. (pol/van) Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 76-jähriger Mercedesfahrer am Dienstag gegen 14.20 Uhr gegen einen Laternenmast geprallt. Das berichtet die Polizei. Der Autofahrer war zuvor in der Hauptstraße in Höhe des Friedhofs von der Fahrbahn abgekommen.

Nachdem das Auto gegen den Laternenmast geprallt war, wurde es zurück auf die Straße abgewiesen, wo es zur leichten Kollision mit einem nachfolgenden Autofahrer kam. Durch den Aufprall wurde die 75-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Schwetzingen gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 6000 Euro, der Mercedes musste abgeschleppt werden.