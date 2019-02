St. Leon-Rot. (pol/van) Bei einem Unfall am Montagmorgen wurde ein Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass Ärzte Lebensgefahr nicht ausschließen.

Der 55-Jährige war kurz nach sechs Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Hebelstraße in Richtung Feld unterwegs gewesen. Dabei geriet seine Jogginghose in die Kette, wodurch der 55-Jährige auf die Straße stürzte. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.