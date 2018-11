Mühlhausen. (pol/van) Vermutlich mit einer Sackkarre abtransportiert haben Unbekannte einen 250 Kilogramm schweren Tresor nach einem Einbruch in eine Firma in der Straße "In den Rotwiesen". Wie die Polizei berichtet, stellte das Einbruchsopfer am Mittwochmorgen den Diebstahl fest.

Die Langfinger brachen nach Angaben der Beamten zunächst eine Zauntüre brachial auf, um sich so Zugang zum Firmenareal zu verschaffen. Indem sie weitere Fenster aufhebelten, gelangten sie in den Lager- und Werkstattraum sowie in das Büro. Daraus klauten sie den Tresor, in welchem sich mehrere Tausend Euro Bargeld, Fahrzeugbriefe und diverse Firmenunterlagen befanden.

Aufgrund der Größe und des Gewichts des Tresors gehen die ermittelnden Beamten von mehreren Tätern aus. Über einen an der Rückseite des Areals verlaufenen Feldweg verluden die Unbekannten den Tresor offenbar in ein Fahrzeug.

Als Tatzeit kommt Dienstagabend, 19.30 Uhr, bis Mittwochfrüh, 7.30 Uhr, in Betracht.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Hinweise gehen an das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, oder den Polizeiposten Mühlhausen, Telefon 06222/662850.