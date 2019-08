Rauenberg. (pol/mare) Am Sonntagabend ist es auf der Bundesstraße B39 an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dazu sucht das Polizeirevier Wiesloch laut Mitteilung nach Zeugen.

Was war geschehen? Ein 19-Jähriger fuhr um 18.10 Uhr mit seinem Seat auf der B39 in Richtung Rauenberg. Auf Höhe der Ausfahrt der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn bog zur selben Zeit ein 54-Jähriger mit seinem Toyota von der Autobahnausfahrt kommend in Richtung Wiesloch auf die B39 ab.

Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Am Toyota entstand Totalschaden; am Seat von mehr als 4000 Euro.

Die Ampelanlage war in Betrieb, beide Unfallbeteiligen geben jedoch an, bei "grün" gefahren zu sein. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch suchen nun in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 an die Polizei zu wenden.