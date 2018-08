Mühlhausen. Da ein 21-Jähriger vergessen hatte die Handbremse seines Autos anzuziehen, setzte sich der Wagen am Donnerstag, gegen 23 Uhr auf dem Lehrerparkplatz der Kraichgauschule in Bewegung. All das passierte vor den Augen einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife. Nachdem es dem 21-Jährigen gelang, die Fahrertür zu öffnen und die Handbremse anzuziehen, wurde er von der Streife kontrolliert. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass er mit annähernd zwei Promille deutlich betrunken war. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. (pol/rl)