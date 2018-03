Wiesloch. (pol/sbl) Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr und Montagvormittag 8.30 Uhr drei BMWs auf und stahlen hochwertige Bauteile im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zwei Fahrzeuge waren in der Straße "Zur Rohrlach" und im Ammerweg abgestellt. Die Täter bauten neben den Navigationsgeräten auch die Lenkräder aus.



Im dritten Fall wurde ein Navigationsgerät mit dem Lenkrad in der Zeit zwischen Samstagabend, 16 Uhr und Montagvormittag, 8.30 Uhr, in der Gottlieb-Daimler-Straße aus einem BMW gestohlen.



Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0621/174-5555 oder dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/57090 in Verbindung zu setzen.