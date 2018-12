Dielheim. (pol/rl) Von einem Auto angefahren wurde eine zehnjährige Schülerin am Freitagmorgen. Laut Polizeibericht wartete die junge Fußgängerin gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Augartenstraße zur Hauptstraße an einer roten Ampel.

Die Fußgängerampel wurde grün und sie lief über die Hauptstraße in Richtung Keplerstraße. Zeitgleich bog ein Auto bei roter Ampel von der Augartenstraße nach rechts auf die Hauptstraße ein. Der Wagen streifte die Zehnjährige am Bein und fuhr ohne anzuhalten weiter.

Das Auto war ein dunkelfarbener kleinerer Wagen mit seitlich breiten roten Streifen und HD-Kennzeichen. Der Fahrer soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und hat kurze dunkle Haare. Zeugen werden gebeten sich unter der 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.