Schwaigern-Stetten. (jubu) Zwei verletzte Autofahrer hat ein Frontalzusammenstoß am Freitagnachmittag bei Schwaigern gefordert. Drei Fahrzeuge waren darin verwickelt, unter anderem ein Traktor.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Fahrer eines BMW gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße K2160 zwischen den Ortsteilen Niederhofen und Stetten und setzte eingangs einer leichten Rechtskurve zum Überholen eines Traktor-Gespannes an. In Höhe der Zugmaschine kollidierte der BMW-Fahrer mit einem aus Richtung Stetten kommenden VW-Polo - er hatte den Gegenverkehr offenbar übersehen.

Nach dem frontalen Zusammenstoß der beiden Pkw prallte der Wagen des Unfallverursachers seitlich gegen den Traktor, der VW schleuderte in der Folge in die Böschung und blieb dort quer zur Fahrbahn stehen. Nach Angaben der Rettungskräfte zogen sich die beiden Autofahrer teils schwere Verletzungen zu. Nach der Befreiung durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Stetten und Schwaigern wurden sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Beide Fahrzeuge mussten im Nachgang abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung blieb die K2160 längere Zeit voll gesperrt.

Schon Anfang September war es in diesem Bereich zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem auch zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen waren.

Update: Freitag, 18. September 2020, 16.31 Uhr