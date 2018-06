Sinsheim. (cbe) Die Autobahn kommt nicht zur Ruhe: Nachdem am heutigen Montag ein Unfall mit drei Lastwagen die A6 bei Sinsheim für Stunden lahmgelegt hatte, hat sich am Abend ein zweiter schwerer Lkw-Unfall ereignet: Gegen 19 Uhr kollidierten ein Sattelzug und ein Muldenkipper zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Mitte und Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Heilbronn auf Höhe des Auto- und Technik-Museums. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Entgegen erster Meldungen war der Fahrer jedoch nicht eingeklemmt. Das Führerhaus des Sattelzugs war in Folge des Unfalls aber stark in Mitleidenschaft gezogen worden, ähnlich wie bei dem Unfall am Montagmorgen.

Die rechte und mittlere Spur sind blockiert, der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern Länge. Neben der Polizei und den Rettungskräften sind auch die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim mit zahlreichen Kräften sowie das Technische Hilfswerk im Einsatz.

Update: 4. Juni 2018, 20.33 Uhr