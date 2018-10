Kirchardt/Sinsheim. (end/pol) Zweimal kann der Lastwagen-Fahrer jetzt Geburtstag feiern, der am heutigen Vormittag in einen schweren Unfall auf der Autobahn verwickelt war, der Schutzengel hatte hier pariert: Der polnische Lastwagen-Lenker kam mit einigen Prellungen und Schürfwunden davon – angesichts des völlig zerstörten Führerhauses kaum zu glauben.

Der unbeladene Lastzug war gegen 11.20 Uhr auf der Autobahn zwischen Steinsfurt und Bad Rappenau am Stauende in Höhe Kirchardt auf einen verkehrsbedingt haltenden Lastzug aufgefahren. Ein dritter 25-jähriger Lastwagen-Fahrer konnte den verunglückten Fahrzeugen wegen zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr ausweichen und touchierte den polnischen Lastzug am Heck.

Der Unfall im Einzelnen soll sich laut Polizei so zugetragen haben: Auf dem rechten Fahrstreifen hatte sich ein Stau mit mehreren Lastwagen gebildet. Während zwei vorausfahrende Sattelzuglenker konnten ihre Gespanne abbremsen konnten, fuhr der nachfolgende 25-jährige Pole mit seinem Sattelzug fast ungebremst auf den langsam vorausfahrenden Sattelzug auf und schob diesen noch auf einen weiteren Sattelzug.

Der 25-Jährige wurde nur leicht verletzt. Da er seinen Zug kurz vor dem Aufprall noch etwas nach links lenkte, verlagerte sich der Schwerpunkt des Anstoßes auf die rechte Seite der Fahrerkabine, dadurch konnte für ihn Schlimmeres verhindert werden.

Ein dem polnischen Sattelzug nachfolgender Lastzug musste nach links auf den mittleren Fahrsteifen ausweichen, streifte hierbei aber noch den Auflieger des polnischen Sattelzuges und beschädigte diesen. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Alle Beteiligten hatten riesiges Glück, "bei dem Schadensausmaß und der Zerstörung grenzt es schon an ein Wunder dass niemand schwer verletzt wurde", sagte der Einsatzleiter der Sinsheimer Feuerwehr, Michael Hess.

Durch die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Heilbronn kommt es derzeit zu kilometerlangen Staus bis weit nach Sinsheim, die Autobahn Richtung Heilbronn wurde ab Steinsfurt gesperrt, der Verkehr ausgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Update: 18. Januar, 13.17 Uhr