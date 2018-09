Von Michael Endres

Siegelsbach/Neckarmühlbach. "Das sieht hier aus wie ein Schlachtfeld", beschreibt ein Rappenauer Feuerwehrmann die Unfallstelle. Über mehr als 100 Meter sind die Trümmerteile der Fahrzeuge auf der Straße verteilt, schwarze Schleuderspuren der Reifen zeichnen auf dem Asphalt ein bizarres Bild. Beim schwarzen Audi ist die Fahrerseite wie bei einer Blechbüchse aufgerissen - doch viel schlimmer sieht der silberne VW-Kleintransporter aus. Die Fahrerseite ist völlig zerfetzt, der Fahrer hatte keine Chance: Er kam am Donnerstag bei dem schweren Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße zwischen Siegelsbach und Neckarmühlbach ums Leben. Trotz des sofortigen Rettungseinsatzes durch den Notarzt war dem VW-Fahrer nicht mehr zu helfen.

Nach Mitteilung der Polizei war am Donnerstag gegen 6.40 Uhr ein Viehtransporter in Richtung Siegelsbach unterwegs, ein Audi und ein VW-Caddy fuhren die Straße Richtung Neckarmühlbach hinunter. Kurz nach der Abzweigung zum Fünfmühlental passierte dann der schreckliche Unfall: Laut Polizei soll der Lkw in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und hier zunächst mit dem Audi kollidiert sein.

Der Audi wurde durch den Streifvorgang gedreht und kam etwa 100 Meter nach der Kollision zum Stehen. Der Lkw wurde weiter auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und prallte dort frontal auf einen hinter dem Audi fahrenden VW-Caddy. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Leitplanke geschleudert.

Der Audi-Fahrer hatte Glück im Unglück: Er wurde nur leicht verletzt. Der Fahrer des Viehtransporters erlitt dagegen schwere Verletzungen und kam nach seiner Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. An die Unfallstelle wurden die Feuerwehren Siegelsbach und Bad Rappenau alarmiert, doch sie konnten den Caddy-Fahrer nur noch tot aus dem Fahrzeugwrack bergen.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Strecke Siegelsbach-Neckarmühlbach war bis zum späten Vormittag noch voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 25.000 Euro geschätzt

Einen ähnlich schlimmen Unfall auf dieser Strecke gab es am 30. März 2012: Damals kollidierte ein Krankentransporter mit einem Pkw. Damals gab es vier Schwerverletzte.

