Reichartshausen. (pol/mare) Am Montagabend gegen 20.40 Uhr erhielt eine 78-jährige Seniorin einen Anruf eines Mannes, der angab, vom "Polizeiposten Reichartshausen" zu sein. Als die Rentnerin laut Polizei dem vermeintlichen Polizeibeamten dann jedoch verständlich machte, dass es keinen Polizeiposten in Reichartshausen gibt, fing er an auf sie einzureden.

Indem er ihr sagte, dass sie auf einer Liste stehen würde und in großer Gefahr sei, versuchte er die Geschädigte einzuschüchtern und zu verängstigen. Doch diese beendete im weiteren Verlauf das Gespräch und verständigte die "richtige" Polizei. Der Anrufer soll sich etwa 40 Jahre alt angehört haben und Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Weitere Personen, die ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/690-0 oder beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.