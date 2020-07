Zucchini werden meist bei einer Größe von 10 bis 40 Zentimetern geerntet, denn mit zunehmender Größe verlieren sie an Aroma. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Sinsheim. (pol/rl) Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem frei zugänglichen Feld in der Goldbachstraße am Ortsrand von Steinsfurt zehn Kilogramm Zucchini abgeerntet. Außerdem wurden mehrere Pflanzen unbrauchbar beschädigt. Der dadurch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf bis zu 100 Euro.

Info: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.