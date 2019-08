Sinsheim. (pol/mare) Eine Messerstecherei hat sich bereits Sonntagnacht auf dem Sinsheimer Bahnhof abgespielt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dies aber erst am Mittwochmorgen angezeigt.

Kurz nach Mitternacht gerieten zwei Männer im Alter von 20 und 28 Jahren in Streit, in dessen Verlauf es zu gegenseitigen Provokationen kam Dabei zog der 20-Jährige ein Taschenmesser. Der 28-jährige Mann konnte jedoch den Arm des Angreifers packen und die Hand, in der der Angreifer das Messer hielt, wegstoßen.

Der Angreifer flüchtete daraufhin in Richtung Bahnsteige. Erst jetzt stellte der 28-Jährige fest, dass er in den Handinnenflächen Schnittverletzungen erlitten hatte.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und den Geschehensablauf beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, zu melden.