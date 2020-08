Gundelsheim. (pol/kaf) Eine Gaststätte in Gundelsheim (Landkreis Heilbronn) hat in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Nach ersten Informationen schlugen gegen 0.40 Uhr Flammen aus den Fenstern eines Anbaus der Wirtschaft "Krone" im Ortsteil Tiefenbach. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von etwa 50.000 Euro Sachschaden aus. Die Brandursache ist noch unklar. In Gundelsheim gibt es allerdings bereits seit geraumer Zeit eine Brandstifterserie.