​Der Schlosspark in Gemmingen. Archiv-Foto: Schmiedl

Gemmingen. (pol/rl) In den Schlossteich geworfen wurde die Toilette einer Baufirma am vergangenen Wochenende. Zudem rissen die Täter Müllbehälter aus der Verankerung und verteilten den Inhalt im Schlosspark. Danach warfen sie die Behälter ebenfalls in den Teich.

Inzwischen wurden die Toilette und die Mülleimer wieder aus dem Wasser geholt. Noch ist unklar, ob die Chemikalien der Toilette Schaden im Teich angerichtet haben.

Wer verdächtige Personen zwischen Freitagabend und Montagmorgen im oder am Park beobachtet hat, kann sich unter der 07262/60950 beim Polizeirevier Eppingen melden.