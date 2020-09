Eppingen. (pol/kaf) Vermutlich weil ein 21 Jahre alter Opel-Fahrer die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Autos falsch einschätzte, kam es am Donnerstagmorgen bei Eppingen zu einem Unfall. Der junge Mann fuhr laut Polizei gegen 8 Uhr von Eppingen in Richtung Eppingen-Mühlbach. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang setzte er mit seinem Opel zum Überholen eines Mercedes mit Anhänger an. Ein entgegenkommender Fahrer eines VWs konnte dem Opel nicht mehr ausweichen, sodass es zur Kollision kam, bei der auch der überholte Mercedes mit Anhänger in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW und der Opel mussten abgeschleppt werden, der Mercedes-Fahrer konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 19.000 Euro.