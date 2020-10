Epfenbach/Reichartshausen. (pol/lyd) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der K4191, zwischen Epfenbach und Reichartshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde, teilt die Polizei mit. Sein Fahrzeug wurde dabei total beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Der Mann aus dem Raum Mosbach war gegen 16.30 Uhr auf dem Weg von Epfenbach nach Reichartshausen, als er auf einer Anhöhe, aus bislang unbekannten Gründen, auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und über eine Leitplanke schleuderte. Anschließend blieb der Wagen dahinter im Graben liegen.

Der 21-Jährige konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt, bevor er leichtverletzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes, an dem Totalschaden entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geborgen. Die Leitplanke wurde aus der Verankerung gerissen und über eine Distanz von 20 Metern beschädigt.

Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergung des Pkw und die Erstversorgung des 21-Jährigen wurde der Verkehr über einen Zeitraum von rund 30 Minuten von der K4191 abgeleitet.

Update: Freitag, 30. Oktober 2020, 13.03 Uhr