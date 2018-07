Bad Rappenau. (pol/mare) Ein Zigarettenautomat auf dem Gelände des Schwimmbads in der Salinenstraße in Bad Rappenau war in der Nacht auf Mittwoch Ziel von Unbekannten. Laut Polizeibericht mühten sich die Täter jedoch vergeblich ab.

Sie drangen demnach in den abgesperrten Bereich des Bads ein und versuchten zunächst, den Automaten aufzuwuchten. Dabei richteten sie erheblichen Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro an. Offenbar stahlen sie aber nichts.

Zeugenhinweise gehen unter Telefon 07264/95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.