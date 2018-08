Sinsheim-Reihen. (pol/pad) Vor einem knurrenden Hund ergriff am frühen Mittwochmorgen ein Einbrecher in der August-Karolus-Straße die Flucht. Der Täter hatte laut Polizei auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses den Rolladen einer Terrasse hochgeschoben und weckte damit den Hund des Bewohners. Der Hund knurrte den Einbrecher an, woraufhin der Täter offenbar sofort flüchtete. Zeugen werden gebeten sich unter 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.