Frontal in den Gegenverkehr

Eppingen-Richen. (rnz) Nach einem Frontalzusammenstoß am Ortseingang Richen ist ein 71-Jähriger mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann befuhr am Dienstag gegen 17.30 Uhr die Landesstraße 592 von Ittlingen nach Richen. Kurz vor dem Ortsschild geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Kleintransporter eines 57-Jährigen zusammen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 12 000 Euro geschätzt.

Motorrad übersehen

Eppingen. (rnz) Ein entgegenkommendes Motorrad übersehen hat ein 36-Jähriger, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi an der Einmündung der Landesstraße 551 nach Hilsbach abbiegen wollte. Der 58-jährige Biker bremste und verhinderte so den Zusammenstoß, kam dann aber ins Rutschen und stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Geldspielautomaten geknackt

Gemmingen. (rnz) Münzgeld in unbekannter Höhe haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in einem Lokal in der Schwaigerner Straße in Gemmingen erbeutet. Die Täter brachen erst die Eingangstür und innen dann einen Geldspielautomaten auf.