Wiesloch. (pol/lyd) Mit einem Ladendiebstahl am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt im Eichelweg fing der Ärger für einen 37-jähriger Mann erst richtig an, teilt die Polizei mit.

Als er gegen 20 Uhr den Kassenbereich mit fünf Flaschen Whiskey passieren wollte ohne zu bezahlen, sollte er zunächst von zwei Security-Mitarbeitern festgehalten werden. Nach kurzer Flucht wurde er auch außerhalb des Marktes überwältigt. Doch im Gerangel zückte er einen Kugelschreiber zückte und verletzte beide Security-Mitarbeiter.

Dadurch gelang es dem 37-Jährigen, sich aus der Umklammerung der Sicherheitsmänner zu befreien und abermals zu flüchten. Das Diebesgut, das er in einem Rucksack verstaut hatte, blieb zurück.

Auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Autohauses wurde der Flüchtende von einer Polizeistreife gestellt. Noch vor der Festnahme zerkratzte er noch die Motorhaube eines Ausstellungsfahrzeuges und wurde schließlich unter großer Kraftanstrengung festgenommen. Dazu mussten die Beamten auch Pfefferspray einsetzen.

Ob Alkohol oder Drogen bei den Taten eine Rolle spielten, soll mit einer Blutentnahme, die auf dem Revier durchgeführt wurde, geklärt werden. Wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung sind die Ermittlungen aufgenommen.