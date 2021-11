Sandhausen. (pol/mün/make) Die Landesstraße L598 bei Sandhausen ist am Dienstagabend gesperrt gewesen. Ursache war ein Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen, wie die Poliezi am späten Dienstagabend mitteilte. Ein 38-jähriger Mann fur mit seinem VW die L598 in Richtung Walldorf. An der Abzweigung nach Sandhausen (Heidelberger Straße) wollte er bei Grünlicht nach links ins Feldgebiet abbiegen. Hierbei übersah er den Jeep eines 77-Jährigen, der Vorfahrt hatte, entgegen in Richtung Heidelberg fuhr und ebenfalls Grün hatte.

Durch den Zusammenstoß lösten an beiden Pkw die Airbags aus, was zu leichten Verletzungen bei den Fahrern führte. Diese wurden zur genaueren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Jeep entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro, der Schaden am VW Golf wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L598 wurde in beide Richtungen gesperrt. Die stehenden Fahrzeuge aus beiden Richtungen wurden in die Heidelberger Straße abgeleitet, wodurch es zu Behinderungen kam. Da noch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste zudem die Straße noch durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Um 20.25 Uhr konnte die L598 wieder freigegeben werden.

Update: Dienstag, 2. November 2021, 21.52 Uhr