Reilingen. (pol/mare) Ein rücksichtsloser Autofahrer nötigte am Montagabend in Reilingen einen Fußgänger. Das berichtet die Polizei.

Der 19-jährige Mann befand sich gegen 21.45 Uhr zu Fuß auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße, als plötzlich ein BMW mit hoher Geschwindigkeit auf das Gelände fuhr und dabei sehr nahe an dem 19-Jährigen vorbeiraste. Danach wendete der Fahrer, raste auf den jungen Mann zu und hielt kurz vor ihm an. Der 19-Jährige wich noch vorsichtshalber zur Seite aus, konkret gefährdet habe er sich jedoch nicht gefühlt, gab er später an.

Nachdem der BMW-Fahrer getankt hatte, drängelte er sich an der Schlange vor der Kasse vorbei und legte einen Geldschein auf den Tresen. Er sagte dann, dass er es eilig habe und verließ den Verkaufsraum und fuhr davon.

Der BMW-Fahrer soll 30 bis 35 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Er hatte braune Haare, einen Drei-Tage-Bart, trug eine Jeans und ein weißes, bedrucktes T-Shirt oder einen Kapuzenpulli. Er sprach mit einem Akzent und der BMW hatte ein Heidelberger Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06205/28600 melden können.