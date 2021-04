Mannheim. (ots) Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Duisburger Straße wurde der Fahrer eines Sattelzuges schwer verletzt.

Der Mann war gegen 5.20 Uhr mit seinem Gefährt aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, hatte den Zaun des Großkraftwerks durchbrochen und war gegen einen Kohle-Beladekran geprallt. Dadurch wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Nach seiner notärztlichen Behandlung kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Unfallaufnahmespezialisten der Verkehrspolizei Mannheim haben die Ermittlungen übernommen.