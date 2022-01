Mannheim. (pol/sake) Vier Unbekannte klauten am Freitag, 14. Januar, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Alte Seilerei" mehrere Smartphones.

Bei dem Diebstahl wurden die Täter von der Überwachungskamera des Marktes aufgezeichnet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter gemeinschaftlich vorgegangen sind.

Zunächst hebelte der erste Täter eine gesicherte Vitrine in dem Einkaufsmarkt auf und entnahm mehrere Smartphones, die er in seine Jacke steckte. Etwa 30 Minuten später kamen zwei weitere Täter, die ebenfalls Smartphones aus dieser Vitrine nahmen.

Gegen 17.40 Uhr, fast drei Stunden später, entwendete der vierte Täter, der einen grünen Trolley und einen roten Rucksack mitführte, zunächst im Eingangsbereich einen Schlüsselanhänger. Nachdem der vierte Täter den Markt wieder verlassen hatte, kam er nach etwa 20 Minuten zurück und entwendete mehrere Smartphones und Tablets aus der von dem ersten Täter geöffneten Vitrine, teilt die Polizei mit. Die gestohlene Ware steckte er in seinen roten Rucksack. Den auffallenden grünen Trolley führte er dieses Mal nicht mit.

Der gesamte Diebstahlschaden wird auf über 6000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon: 0621. 83397-0, in Verbindung zu setzen.