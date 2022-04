Mannheim. (pol/msc) Der 82-jährige Bewohner einer Pflegeeinrichtung im Mannheimer Stadtteil Neckarau, der seit Samstag vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann wurde am Freitagabend gegen 20 Uhr noch in seinem Zimmer gesehen, danach war er nicht mehr in der Einrichtung.

Am Samstagmorgen wurde er um 9.30 Uhr noch in Wald-Michelbach gesichtet. Seitdem fehlte jede Spur vom 82-Jährigen. Das Kriminalkommissariat Mannheim schloss eine hilflose Lage nicht aus. Am Samstag kehrte er aber in die Pflegeeinrichtung zurück. Er wurde dort bei guter Gesundheit wiederaufgenommen.

Update: Dienstag, 19. April 2022, 08.36 Uhr