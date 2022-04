Mannheim. (pol/sake) Lebensgefährlich verletzt wurde am frühen Samstagmorgen ein 23-jähriger Mann in den Mannheimer U-Quadraten.

Der Mann hatte sich in einer Gaststätte aufgehalten, in der es gegen 2.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen kam und in deren Folge der junge Mann Verletzungen durch ein Messer erlitt. Er wurde in einer Mannheimer Klinik notoperiert und befindet sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei flüchtete die Gruppe um den Täter in Richtung Kurpfalzkreisel.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zwölf Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Ergebnis. Es liegen bislang noch keine Hinweise zum Täter und der Personengruppe vor, teilt die Polizei mit.

Die Fahnder versprechen sich von den Personen, die sich zur Tatzeit sowohl in der Gaststätte als auch im Bereich des Tatortes aufhielten, Hinweise zur Klärung der Tat und zur Identifizierung des Täters. Dabei können auch Videos und Fotos behilflich sein, die von der Auseinandersetzung, der Tat selbst und/oder dem Täter und den Beteiligten an der Auseinandersetzung gefertigt wurden.

Alle Zeugen, deren Aussagen die Ermittler bei der Aufklärung der Tat einen Schritt weiterbringen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.