Ilvesheim. (pol/sake) Ein aufmerksamer Taxifahrer schlug am Samstag, 15. Januar, gegen 1 Uhr einen Einbrecher in die Flucht.

Der Mann war in der Brückenstraße in eine Tankstelle eingebrochen. Der Taxifahrer bemerkte den unbekannten Täter auf dem Tankstellengelände. Als er ihn ansprach, flüchtete der Täter mit dem Fahrrad. Die alarmierte Polizeistreife stellte an der Eingangstür der Tankstelle ein großes Loch in der Scheibe fest. Wie sich herausstellte, benutzte der Täter einen Anhänger, welcher unweit vom Tatort abgestellt war, um die Glastür einzurammen, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt, normale Statur, helle Jacke, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Handschuhe, dunkle Hose.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, Telefonnummer 06203/9305-0.