Hockenheim. (pol/mare) Unbekannte haben Teile einer Wasserrutsche illegal auf einem Waldweg entsorgt. Das berichtet die Polizei.

Die Beamten veröffentlichen dazu sogar ein Bild und suchen auch so nach den Übeltätern. Wer etwas dazu sagen kann, erreicht die Polizei unter Telefon 06205/28600.

Auf einem Waldweg, der in der Nähe des Baggersees an der Bahnstrecke entlangführt, wurden demnach Teile der Wasserrutsche illegal entsorgt. Bei der Revierinspektion hatte der zuständige Revierförster bereits am 25. April den Schrott entdeckt und sodann dem Polizeirevier Hockenheim gemeldet.

Vom Bauhof Hockenheim wurden die Wasserrutschen-Teile bereits entsorgt. Die bisher durchgeführten Ermittlungen führten bislang noch nicht zum Verursacher. Daher wenden sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.