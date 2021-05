Heidelberg. (pol/mare) Zwei Gebäude der Polizei in der Römerstraße und in der Rohrbacher Straße sind am Abend zu Mittwoch beschädigt worden. Das teilen die Beamten mit.

Ein oder mehrere bislang Unbekannte haben demnach vermutlich durch Steinwurf zwei Fenster am Dienstgebäude der Kriminalpolizeidirektion und des Polizeireviers Heidelberg Mitte in der Römerstraße sowie ein Fenster am Dienstgebäude der Verkehrsdienstes Heidelberg in der Rohrbacher Straße beschädigt. Am Dienstgebäude des Verkehrsdienstes Heidelberg wurde zusätzlich ein polizeikritischer Schriftzug angebracht.

Die Taten ereigneten sich zwischen dem späten Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen und wurden am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr bemerkt.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0621/174-4444 melden.