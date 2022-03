Heidelberg. (pol) Kurz vor 17.30 Uhr kollidierten auf der Landesstraße L637 zwei Fahrzeuge. Das berichtet die Polizei.

Am Donnerstagabend kam es demnach in Höhe des Einmündungsbereiches zum Grenzhöfer Weg zu dem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Transporter-Fahrer und einem 36-jährigen Opel-Fahrer. Der 20-Jährige fuhr mit seinem Transporter zunächst auf der Umgehungsstraße von Edingen in Richtung Wieblingen. Er übersah beim Linksabbiegen in den Grenzhöfer Weg den entgegenkommenden Opel. Im Einmündungsbereich zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die beiden Autofahrer wurden dabei leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art der Verletzung ist derzeit noch nichts Näheres bekannt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mindestens 8000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie notwendiger Aufräumarbeiten wurde die L637 vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Seitens der Polizeikräfte kam es zu Verkehrslenkungsmaßnahmen, bei denen eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde. Der 20-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Update: Freitag, 25. März 2022, 12.14 Uhr