Heidelberg-Bergheim (pol/jasch) Ein 25-Jähriger ohne Fahrschein beleidigte bei der Festnahme Polizisten und trug mehrere Messer mit sich.

Laut Polizeiangaben fiel der 25-jährige Mann am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, in der S-Bahn auf, weil er keinen Fahrschein hatte. Der Mann stieg am Heidelberger Hauptbahnhof aus und flüchtete noch vor Eintreffen der Polizisten.

An der Haltestelle Czernyring nahmen Sonder-Polizeikräfte "BAO Sicher in Heidelberg" den Mann fest und fanden bei ihm ein Neck-Knife (Messer, das um den Hals getragen wird), ein Einhandmesser und eine Schreckschusswaffe. Der 25-Jährige beleidigte die Polizisten daraufhin schwer. Als dem Mann Handschellen angelegt werden sollten, stürzte er dabei die Polizisten zu Boden. Dabei wurden die 26-jährige Polizeikommissarin und ein 30-jähriger Polizeikommissar leicht verletzt.

Auf der Fahrt zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte drohte der 25-Jährige den Beamten, "sie fertig zu machen, wenn er wieder rauskommt". Ein Drogentest zeigte an, dass der Mann Kokain genommen hatte.

Die Wohnung des 25-Jährigen wurde noch in der Nacht durchsucht und selbstgebaute Schlagwerkzeuge, ein Baseballschläger und ein Deko-Schwert beschlagnahmt.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.