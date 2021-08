Eppelheim. (luw) Nach dem Brand auf dem alten "Gugler-Gelände" in der Heinrich-Schwegler-Straße hat die Polizei neue Erkenntnisse zur Ursache mitgeteilt. Auf Nachfrage der RNZ erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle, dass man von Brandstiftung ausgehe. Hinweise auf mögliche Täter lägen aber nicht vor.

Damit hat sich gut zwei Wochen nach dem Einsatz auf dem alten, seit mehreren Monaten nicht mehr bewohnten Bauernhof bestätigt, was schon damals vermutet worden war: Offenbar haben Unbekannte das Feuer gelegt. In der Hofeinfahrt hatte bei Eintreffen der Einsatzkräfte ein Strohhaufen gequalmt, zudem hatte es auf dem Dachboden einer Scheune im rückwärtigen Bereich gebrannt. Dem Vernehmen nach war der Abriss des landwirtschaftlichen Gebäudes für diesen Herbst anberaumt. Deswegen liege der Schaden nur "im unteren vierstelligen Bereich", sagte Schätzle.

Bei dem Feuer zu Beginn dieses Monats war niemand zu Schaden gekommen. Rund 30 Einsatzkräfte waren vor Ort, wobei die Eppelheimer Wehr einen minimal kurzen Anfahrtsweg hatte: Das örtliche Feuerwehrhaus liegt direkt gegenüber des Einsatzorts. Die Löscharbeiten hatten bekanntlich den morgendlichen Berufsverkehr stark beeinträchtigt, insbesondere weil die im Zuge dessen gesperrte Heinrich-Schwegler-Straße als Umleitungsstrecke wegen der Arbeiten an der Straßenbahn-Endhaltestelle in Eppelheim fungiert.

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 19.56 Uhr

Feuer auf altem Bauernhof

Eppelheim. (luw) Der Brand einer Scheune auf dem alten "Gugler-Gelände" hat am Montagmorgen rund 30 Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand, doch die Auswirkungen auf den Berufsverkehr waren groß: Die Heinrich-Schwegler-Straße fungiert derzeit als Umleitungsstrecke wegen der Arbeiten an der Straßenbahn-Endhaltestelle in Eppelheim – und wurde infolge des Einsatzes um kurz nach 6 Uhr laut Polizei für rund eine Stunde voll gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr in der Hauptstraße war betroffen. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Einen minimal kurzen Anfahrtsweg hatte die örtliche Feuerwehr, wie Kommandant Uwe Wagner gegenüber der RNZ sagte: Der Einsatzort lag direkt gegenüber dem Feuerwehrhaus. "Auf dem Gelände gab es zwei Brandstellen", erklärte Wagner weiter. In der Hofeinfahrt habe ein Strohhaufen "stark geraucht", zudem habe es auf dem Dachboden einer Scheune im rückwärtigen Bereich gebrannt. "Das sieht zwar nach Brandstiftung aus, muss aber nicht unbedingt so sein", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage zu den zwei Brandherden. Nach seinen Worten sei auch denkbar, dass "Funkenflug" für die zweite Brandstelle gesorgt habe.

Für "langwierige Arbeit" beim Löschen sorgte laut Kommandant Wagner, dass Stroh auf dem Dachboden der Scheune brannte: "Wir haben das Stroh oben abgelöscht, teilweise aber auch brennendes Stroh nach unten geworfen, um es am Boden komplett abzulöschen." Neben der Eppelheimer Wehr waren Floriansjünger aus Plankstadt und Heidelberg vor Ort; unter den insgesamt neun Fahrzeugen war auch die Drehleiter aus Heidelberg dabei.

"Die Heinrich-Schwegler-Straße war während der Löscharbeiten zwischen Hauptstraße und Grenzhöfer Straße für rund eine Stunde voll gesperrt", berichtete die Polizei. Das landwirtschaftliche Gebäude, an dem der Brand entstand, steht schon seit mehreren Monaten leer. Offenbar war der Abriss des alten Bauernhofs schon länger für diesen Herbst vorgesehen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Brandausbruch geben können oder möglicherweise Verdächtiges wahrgenommen haben: Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 zu melden.

Update: Montag, 2. August 2021, 19.36 Uhr