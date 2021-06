Buchen. (pol) Bei einer Fahrt auf der Bundesstraße B27 bei Buchen hat sich am Sonntagabend das linke Vorderrad eines Opel Merivas gelöst. Ein 18-Jähriger hatte kurz vor 19 Uhr die Polizei informiert, dass sich während der Fahrt ein Rad von seinem Fahrzeug gelöst hatte.

Die Polizei geht davon aus, dass eine unbekannte Person innerhalb des letzten Monats an einem bislang unbekannten Tatort die Radmuttern des Opels löste. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise keiner der vier Insassen verletzt, jedoch entstanden am Auto Schäden in Höhe von rund 6000 Euro.