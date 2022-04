Sinsheim. (pol/mare) Mit dem Fahrrad zur Autobahnraststätte, das auch noch betrunken, dann noch ein Diebstahl - und ein Haftbefehl: Bei einem 19-jährigen Mann kam am Donnerstagmorgen im Tankstellenshop an der Tank- und Rastanalge Kraichgau Süd einiges zusammen.

Wie die Polizei mitteilt, kam der 19-jährige Mann gegen 7 Uhr in den Tankstellenshop an der A6 und stahl aus einer Kühltheke mehrere Lebensmittel. Die verständigte Autobahnpolizei stellte bei der Überprüfung des Mannes fest, dass gegen ihn außerdem ein Haftbefehl vorlag, da er in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahls aufgefallen war.

Da der Mann mit seinem Mountainbike zur Rastanlage gekommen war, überprüften die Polizisten auch gleich seine Fahrtüchtigkeit. Hierbei stellten sie fest, dass er mit über 1,9 Promille betrunken war und wohl auch Drogen konsumiert hatte.

Auf der Dienststelle wurde dem 19-Jährigen schließlich eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund seines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.