A6 bei St. Leon-Rot. (pol/msc) Die Polizei stellte am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle auf der Autobahn A6 bei einem 33-Jährigen Drogen in geringen Mengen sicher. Der Mann hatte laut Polizeiangaben sowohl Marihuana, als auch Kokain und Haschisch in seinem Fahrzeug. Laut Polizei sei er den Beamten bereits zu Beginn der Kontrolle auf dem Parkplatz "Weißer Stock" als sehr nervös aufgefallen.

Er hatte die Drogen in einen Plastikbeutel eingepackt, ein Drogenschnelltest zeigte an, dass er selbst Cannabisprodukte im Blut hatte. Nun wartet auf den 33-jährigen Mann ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinflusses und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.