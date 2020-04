Wilhelmsfeld/Ziegelhausen. (pol/car) Am Sonntag kam es in Wilhelmsfeld und Heidelberg-Ziegelhausen zu zwei Unfällen mit Motorrädern. Ein Honda-Fahrer wurde dabei schwer verletzt, eine Nissan-Fahrerin beging Fahrerflucht. Das schreibt das zuständige Polizeipräsidium in Mannheim in zwei Pressemitteilungen.

Auf der L596 zwischen Heidelberg und Wilhelmsfeld kam es gegen 14.20 Uhr zu einem schwerwiegenden Unfall: Ein 82-jähriger Autofahrer war vom Parkplatz "Langer Kirschbaum" in die L 596 eingefahren und kollidierte dabei mit dem aus Richtung Wilhelmsfeld kommenden Motorradfahrer. Durch den Aufprall fiel der Fahrer hinter dem Auto vom Motorrad auf die Straße. Das Motorrad rollte unbemannt noch einige Meter weiter, überschlug sich und kam schließlich in einer Böschung zum Liegen.

Ersthelfer versorgten den Zweiradfahrer bis zum Eintreffen eines Notarztes. Ein Rettungswagen brachten den Schwerverletzten schließlich in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Ein zweiter Zwischenfall passierte gegen 11.50 Uhr in Ziegelhausen. Eine bislang unbekannte Nissan-Fahrerin mit Schweizer Kennzeichen bog am Sonntag gegen 11.50 Uhr von der Alten Römerstraße in die Altenbacher Straße ein. Dabei nahm sie einem 55-jährige Motorradfahrer, der in Richtung Altenbach fuhr, die Vorfahrt.

Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver kam es zu einem leichten Zusammenstoß, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte. Der Fahrer blieb dabei unverletzt, eine 60-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt.

Die Unfallverursacherin beging sich nach einem Rangiermanöver Unfallflucht. Ein aufmerksamer Zeuge konnte mit seinem Auto der Verursacherin im Schriesheimer Tal einholen und das amtliche Kennzeichen notieren. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd.