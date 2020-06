Wilhelmsfeld. (pol/gin) Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Schriesheimer/Johann-Wilhelm-/Altenbacher Straße ereignete.

Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr laut Polizei die 57-jährige Fahrerin eines Peugeot von Schriesheim in Richtung Wilhelmsfeld und wollte an der Kreuzung nach links in die Altenbacher Straße abbiegen.

Wegen eines entgegenkommenden schwarzen Autos, dessen Fahrer nach rechts in die Altenbacher Straße abbiegen wollte, musste sie voll abbremsen. Dabei bemerkte sie ein "Ruckeln", das sie auf das Umfallen von mehreren Kanistern Reinigungsmittel im Kofferraum zurückführte.

Die 57-Jährige bog dann ab und fuhr dann weiter. Am Abend stellte sie am Auto einen Heckschaden fest und meldete sich am nächsten Tag beim Polizeirevier Neckargemünd.

Durch die Vollbremsung war eine 46-jährige Ford-Fahrerin auf den Peugeot aufgefahren. Die Frontairbags des Wagens lösten aus und die Fahrerin sowie ihre 65-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Am Auto entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.