Leimen. (pol/run) Weil mehrere Personen mit Steinen und Stangen auf dem Gelände einer Tankstelle in der St. Ilgener Straße aufeinander losgingen, wurden am Sonntag mehrere Streifen in die Innenstadt beordert.

Wie sich vor Ort herausstellte, war es gegen 13.30 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung unter sechs Personen gekommen. Eine Person hatte eine blutende Verletzung am Kopf.

Weshalb es den Streit in der Öffentlichkeit gab, ist noch nicht bekannt, dürfte aber im familiären Bereich liegen. Ein Findling, ein Bohraufsatz und eine Flasche, die bei der Auseinandersetzung eine Rolle gespielt haben, wurden sichergestellt.

Gegen alle Beteiligte wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.