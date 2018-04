Neckargemünd. (pol/mün) Mit leichten Verletzungen im Nackenbereich wurde eine 73 Jahre alte Beifahrerin nach einem Auffahrunfall in eine Klinik eingeliefert. Die Frau hatte sich am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Neckargemünd die Verletzungen zugezogen, berichtet die Polizei.

Gegen 15 Uhr wollte ein Nissan-Fahrer (ebenfalls 73 Jahre) auf der Neckarsteinacher Straße links zu einer Tankstelle abbiegen und musste dafür anhalten. Der hinter ihm kommende Mercedes-Fahrer fuhr dann auf den Nissan auf.

Die Beifahrerin im Mercedes wurde dabei verletzt.

An beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.