Leimen. (pol/rl) Eine 16-Jährige Leimenerin ging am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem Hund Gassi. An der Fußgängerampel am Ortsausgang Leimen Richtung Heidelberg überquerte sie bei grün die Rohrbacher Straße. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, durch die Luft geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Auch der Hund wurde Zeugen zufolge durch die Luft geschleudert und rannte dann über die angrenzenden Bahngleise ins Feld. Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Heidelberg.

Einem Zeugen zufolge war das Auto ein dunkelgrauer oder blauer Kombi, eventuell ein Hyundai. Der Fahrer soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, hatte kurze braune Haare und trug einen hellen Pullover.

An der Unfallstelle blieben Teile eines Scheinwerfers liegen, die die Polizei noch überprüft.

Noch am selben Abend wurde bekannt, dass rund eine Stunde nach dem Unfall ein silberner VW Golf, bei dem ein Schweinwerfer defekt war, an die Unfallstelle kam. Der Fahrer stieg aus und suchte offenbar nach etwas.

Passanten, die den Unfall am Dienstag gegen 19.30 Uhr gesehen haben und Hinweise zu dem Auto und seinen Fahrer geben können, werden gebeten, das Verkehrskommissariat Heidelberg unter der 0621/174-4140 anzurufen.