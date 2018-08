Leimen/Nußloch. (pol/mare) Einbrecher waren in der Region rund um Heidelberg aktiv. Die Polizei berichtet am Mittwoch von zwei Fällen:

Leimen: Bereits in der Nacht auf Donnerstag in der vergangenen Woche brachen Unbekannte in das Radgeschäft Haritz in der St. Ilgener Straße ein. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und insgesamt vier Fahrräder sowie 33 Ladegeräte im Wert von weit über Zehntausend Euro gestohlen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Leimen, Zeugentelefon 06224/17490.

Nußloch: Über ein gekipptes Fenster gelangte ein Unbekannter am Montagnachmittag oder -abend in eine Wohnung in der Odenwaldstraße. Er durchsuchts die Zimmer und stahl Bargeld in Höhe von über 1500 Euro.

Verschwunden ist der Täter wohl durch die Eingangstür, es entstand nämlich kein Sachschaden. Erst am Dienstag erstattete der Bewohner Anzeige. Als Einbruchszeit 13 bis 18 Uhr in Frage. Zeugentelefon: 06222/57090 oder 0621/1745555.