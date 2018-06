Lobbach. (pol/mare) Zu tief ins Glas geschaut und ins Auto gestiegen: die Folge war ein Unfall in Lobbach. Für einen 37-Jährigen war an der Leitplanke Endstation.

Am Mittwoch gegen 20.45 Uhr fuhr der Mann laut Polizeibericht mit seinem Mazda auf der Landesstraße L595 von Schönbrunn-Haag in Richtung Lobbach-Waldwimmersbach. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn, kam von der Fahrbahn nach links ab und prallte von einer Leitplanke wieder auf die Fahrbahn.

Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro, unter anderem wurde der Mazda total beschädigt und auch 15 Meter Leitplanke wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,3 Promille beim Fahrer festgestellt. Seinen Führerschein musste der 37-Jährige abgeben, gegen ihn wird nun wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.