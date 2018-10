Leimen. Eine 29-Jährige wurde am Donnerstag, 19. Juli, das Opfer von zwei Trickdiebinnen. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr in der Sparkasse in der Rohrbacher Straße Kontoauszüge ausgedruckt, als plötzlich zwei Frauen im Vorraum der Bank auftauchten. Während ihr eine der Diebinnen einen Zettel direkt vor ihr Gesicht hielt und um eine Spende bat, stahl ihr die andere zwei Fünfzig-Euro-Scheine aus dem Geldbeutel, der geöffnet auf dem Drucker lag. Obwohl die 29-Jährige wenige Sekunden später den Diebstahl bemerkte, waren die Frauen verschwunden. Bevor sie die Polizei verständigte, suchte die Bestohlene zunächst noch selbständig vergeblich nach den Diebinnen; eine anschließend eingeleitete Fahndung verlief ebenfalls ohne Ergebnis.

Die Täterinnen wurden folgendermaßen beschrieben: Vermutlich Osteuropäerinnen, etwa 17 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß, eine von kräftiger Statur, braunes zum Zopf gebundenes Haar, die andere schlank, blondes, langes Haar. Hinweise unter Telefon 06222/5709-0. (pol)