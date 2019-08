Mosbach-Neckarelz. (pol) Ein lauter Knall schreckte in der Nacht zum Montag gegen 0.20 Uhr die Besucherin einer Tankstelle in der Mosbacher Straße in Neckarelz auf. Die Frau beobachtete, wie ein Fahrzeug vom Gelände eines Autohauses in Richtung Waldsteige wegfuhr.

Die verständigte Polizeistreife konnte den beschriebenen Wagen in der Mosbacher Straße ausfindig machen und versuchte, den Fahrer anzuhalten. Über die Heilbronner Straße, die Ruhestattstraße und den Hohenstaufenweg ignorierte der Fahrer das Anhaltesignal. Dort stieg er aus und versuchte, sich schnell zu Fuß zu entfernen, was jedoch unterbunden werden konnte. Der Grund für das Verhalten lag schon in der Atemluft des Mannes. Später stellte sich heraus, dass dieser mit knapp 2,18 Promille unterwegs war. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

An seinem Opel waren zahlreichen Unfallbeschädigungen vorhanden. Diese konnten bislang noch keinen Unfällen zugeordnet werden. Zeugen eines möglichen Unfalls und etwaige Geschädigte werden darum gebeten, sich unter der 06281/9040 beim Polizeirevier in Mosbach zu melden.